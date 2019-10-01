تعرف على قصة اعتناق ديانا حداد للإسلام في ذكرى ميلادها

نشرت المغنية اللبنانية ديانا جوزيف حداد عبر حسابها الشخصي على منصة التويتر، مقطع فيديو يظهر فيه احتفال عائلتها وأصدقائها بعيد ميلادها الـ 43 الذي يصادف يوم 1 أكتوبر، وعلقت قائلةً :" إنه عيد ميلادي..شكراً لجميع المعجبين بي في جميع أنحاء العالم".

ديانا حداد، والدتها منى مسلمة ووالدها جوزيف مسيحي ماروني، لقبت "برنسيسة الغناء العربي" وتعد أشهر المغنيات على الساحة العربية، اعتنقت الديانة الاسلامية، موضحةً أن قضيتين كانتا السبب وراء اعتناقها الإسلام، هما زواجها من رجل مسلم، ووفاة والدتها المسلمة.

وتابعت أن والدتها التي توفيت في العام 1999، تركت أثرا كبيرا بداخلها، وتصادفت وفاتها قبل حلول شهر رمضان المبارك بأسبوعين، وهو ما شجعها على الصيام، والصلاة، وقراءة القرآن الكريم قبل اعتناق الإسلام بشكل رسمي.

وتزوجت ديانا حداد من المخرج الإماراتي سهيل العبدول في 1995، وهو مسلم، وساعدها في التمسك بالدين الإسلامي، مصرحة من قبل: "أنا مؤمنة بأن الدين الإسلامي هو الصحيح مع احترامي لجميع الأديان السماوية"، وفقاً لموقع صدى البلد.

بما أن ديانا وسهيل كانا يعملان في مجالين متقاربين أخرج سهيل أول كليب لديانا في أغنية ساكن وتلته فيديو كليبات كثيرة آخرها صاحبي من ألبومها "أول مرة"، و حيث قدمت ديانا العديد من الألبومات الفنية وكونت أرشيف وعدد من الأغانِ الخاصة وغير ذلك، وبدأت ديانا مشوارها في اواخر عام 1995.