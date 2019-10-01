صورة محمد هنيدي مع إسرائيلي تثير جدل في مواقع التواصل

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، صورةً للفنان المصري محمد هنيدي برفقة اسرائيلي يعمل براديو (مكان) الإسرائيلي، أثناء مهرجان فعاليات الجونة السينمائي في الغردقة، مما أثار جدل واسع من قبل المتابعين والجمهور.

و رد المصري محمد هنيدي على صورته برفقة اعلامي اسرائيلي قائلاً :" انا ماعرفش مين اصلا ده .. انا تصورت مع الاف الأشخاص هناك واكيد اي حد جاي يتصور معايا وانا في مصر ومهرجان مصري مش هقوله طلع بطاقتك".

قد لاقت الصورة جدل واسع وانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض تطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، والآخر وقف في جانبه وطالبوا بعدم التبرير لذلك وجاءت من ضمن التعليقات "في الحقيقة اول ما شفت صوره مع كل الفنانات والفنانين وخاصة مع حضرتك ايقنت انه ما حدش يعرفه لأنك معروف بمواقفك مع غزة مش محتاج تبرر كلنا عارفينك وبنحبك"، وفقاً لموقع الفن.

يذكر أن الاعلامي الإسرائيلي شادي بلان، أثار جدلاً، بعد ان نشر صوراً تجمعه مع الفنانين خلال حضوره لمهرجان الجونة السينمائي، حيث اتهم البعض القائمين على إدارة المهرجان بالتطبيع بسبب استضافته، حيث لم ترد إدارة مهرجان الجونة السينمائي على الاتهامات الموجهة بالتطبيع، في حين قال شادي بلان، إنه كان في مهرجان الجونة بصفة شخصية وليس مندوباً عن راديو مكان.