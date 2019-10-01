خلاف بين الأمير هاري وميغان ماركل بسبب ارتدائها هذه الملابس

تحدثت وسائل إعلام بريطانية عن نشوب خلاف بين دوق ساسكس الأمير هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل بسبب ارتدائها لبعض الثياب غير اللائقة بمكانتها وببعض الزيارات والجولات التي تقوم بها إلى الدول الأوروبية ما دفع بزوجها الأمير بمنعها من ارتداء أنواعاً معينة من الملابس.

وتناول موقع Femme Actuelle نقلاً عن صحف بريطانية أن ميغان تحاول الانسجام مع متطلبات الأمير هاري عند اختيار ملابسها منعاً لارتكاب الأخطاء. وكشف أن الدوقة تحب كثيراً ارتداء سراويل السموكينغ وأن هذا ما كان سبب خلاف بينها وبين الأمير.

ونقل عن موقع The Mail On Sunday أن الأخير عبّر عن قلقه بشأن ارتداء زوجته التايورات التي تحتوي على السراويل، ووفقاً للبنان 24 لفت إلى أن اختيارها أحد هذه التصاميم خلال الزيارة التي قاما بها إلى أستراليا لم يكن موضع إعجاب الزوج.

وأضاف الموقع بحسب مصدر أن مستشاري الأسرة الملكية وجهوا العديد من الملاحظات إلى والدة أرتشي طالبين منها الامتناع عن الظهور كنجمة هوليوودية.