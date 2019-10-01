تراند اليوم : ملكة جمال إيران: لست شبيهة هيفا وهبي

قالت ملكة جمال إيران للعام 2019 ليلي أحمد علي والتي تحمل الجنسية البريطانية انها من أشد المعجبات بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي وصلت شهرتها الى دول الغرب بحسب قولها وقالت: “أحبها وأجدها متجددة رغم سنوات عملها في مجال الشهرة، لكنني في نفس الوقت لا أشبهها ولا أريد أن يضعني البعض في هذه الخانة التي لا تعبر عني لأنني على قناعة ان النسخة لا تغني عن الأصل، وأنا أجد نفسي حالة خاصة ومن حقي ان تكون لدي شخصيتي وكياني بعيداً عن موضوع الاستنساخ الذي اجده متوفراً في بعض دول الشرق الاوسط”

في المقابل اوضحت ليلي إن ثمة مهمة أمامها في المرحلة الحالية محورها الأساسي إنجاز أكثر من 10 لوحات ضمن إطار الرسم التجريدي لضمها إلى معرضها الذي سيقام في لندن ويعود ريعه إلى أطفال مرضى السرطان.

وقالت إن هناك أكثر خطوة ستتم من خلال لبنان ودول عربية أخرى من أجل خدمة صغار السن الذين داهمهم المرض الخبيث وقالت: “رسالتي كملكة جمال نصرة الطفال المرضى وأتمنى أن أقوم بمهمتي بالشكل الذي يقدم لهم العون الحقيقي بعيداً عن الشعارات الرنانة”