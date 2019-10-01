تفاصيل وفاة الطفلة فاطمة الكندية في سلطنة عمان اليوم

كشفت مصادر إعلامية محلية، يوم الاثنين 30 / 9 / 2019 عن تفاصيل سبب وفاة الطفلة الطالبة فاطمة الكندية أثناء عودتها من المدرسة في ولاية السيب في سلطنة عمان، حيث نعاها العشرات من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت مجلة عمان عبر موقع التواصل (تويتر): وفاة الطفلة فاطمة الكندي المقيدة بالصف الثاني في مدرسة درة الأجيال ، بسبب حادث دهس بمنطقة وادي اللوامي في ولاية السيب، إنا لله وإنا إليه راجعون".

بدورها، قالت بلقيس في ذات المنصة الاجتماعية : "تعازينا الحارة لأسرة الأستاذة رقية الكندي في وفاة إبنتها فاطمة ، إنا لله و إنا إليه راجعون. جبر الله كسر قلوبهم و ألهمهم الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم:,

وعلق الناشط عمار الحسني على وفاة الطالبة فاطمة قائلا : "سقوط الطفل علي وفاة الطفلة غلا بسبب الإهمال و فجيعة اليوم وفاة الطفلة فاطمة دهستها حافلة مدرسية".

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وأضاف الحسني : "كارثة تلو الأخرى يتضح من خلالها وجود قصور شديد في اتخاذ إجراءات السلامة و إهمال سافر لا يغتفر وجب معه اتخاذ إجراءات تجنبنا المزيد من الكوارث رحم الله الطفلتين ولطف بحال الطفل علي".

وفي هذا الصدد، قالت ناشطة أخرى : "إذا سمعت خبر وفاة تتلاشى في عيني كل الأمنيات وتبقى أمنية "يارب إلا فاجعة الفقد" اللهم لا تفجعني بمن أحب ، ربِ اعوذ بك من فواجع الاقدار ومرارة الفراق اللهم اني استودعتك نفسي و عائلتي و من أحب يا من لا تضيع عندك الودائع".

يذكر أن الطفلة غلا توفيت قبل أسبوع تقريبا متأثرة بجراحها بعدما تم نسيانها في حافلة مدرسة ما أدى إلى مصرعها، حيث قدم العشرات من المتابعين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي التعازي إلى عائلتها داعين إلى محاسبة كل من يثبت تقصيره في مثل هذه المسألة.