تردد قناة mix hollywood نايل سات عرب سات 2019

تقدم لكم وكالة سوا، تردد قناة mix hollywood، بعد اعلان القناة عن تعديل بيانات البث الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2019، فتابعونا لتحصلوا عليه.

هوليوود مدينة السينما الأكثر بريقًا في العالم، وقبلة السينمائيين جميعًا، ربما لا يوجد مكان آخر في هذا العالم قادر على استحضار السحر والأحلام مثل هوليوود، وقناتها الشهيرة قناة mix hollywood.

قناة mix hollywood المتهمة دومًا بتزييف الواقع، وبيع الأوهام للعالم، ماذا تقول عن واقعها هي؟ ما الذي يدور داخل أحشاء آلة الترفيه العملاقة التي تغذي العالم بفائض الأحلام والنهايات السعيدة؟ ما الذي يوجد على الناصية الأخرى للحلم؟ ماذا عن كوابيس هوليوود؟

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ويعتبر البعض أن تحفة بيلي وايلدر التي يفتتح بها عقد الخمسينيات، هي الإدانة الأولى لقناة مكس هولويد التي يطبعها الفيلم بطابع كانيبالي، إنها تتغذى على أرواح الجميع، حتي نجومها السابقون تحولهم إلى أشباح تعيش في ظلال مجدهم الآفل.

ويفتتح وايلدر فيلمه بجثة تطفو على سطح بركة سباحة أحد المنازل الهوليودية التي تنتمي لنورما ديزموند / جلوريا سوانسون إحدى نجمات السينما الصامتة التي غابت عنها الأضواء.

تردد قناة mix hollywood: