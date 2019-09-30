قصة اختفاء ابتهال المطيري تشعل مواقع التواصل مجددا

نفى كل من والد وعم الطفلة ابتهال المطيري، الغائبة عن أسرتها، ما تناقلته بعض مواقع ومنتديات الإنترنت، عن العثور عليها في الكويت، برفقة ضابط من رتبة عسكرية كبيرة.

وقالا في تصريحات صحفية: "هي إشاعات تتناقلها ساحات الإنترنت، ولا أساس لها من الصحة، واعتدنا سماعها بين فترة وأخرى، ولا نعلم ما الهدف من إطلاقها، سوى أنها تؤثر في جهود البحث عن ابنتنا ابتهال".

وطالب عبدالله المطيري عم الطفلة، مسؤولي المواقع الاخبارية، بعدم كتابة مثل هذه الأخبار قبل التأكد من صحتها، إما عن طريق والد ابتهال، أو من الجهات الرسمية المعنية بالأمر، واصفاً خبر العثور عليها في الكويت بـ"قصة مفبركة، تهدف إلى إثارة البلبلة بين الناس، خصوصاً أنها تختلق حكاية ثأر قديم بين أفراد القبيلة، وهو ما لا أساس له في الحقيقة، ولا يمكن أن يصدقه عاقل".

وأشار إلى أن للأسرة أقارب في الكويت، ويتابعون معهم ما يستجد في اختفاء ابتهال، قائلاً:"لو كان خبر العثور عليها صحيحاً هناك الكويت، لعرف أقاربنا بالأمر".

يذكر أن الطفلة ابتهال سلطان المطيري، اختفت من أمام منزلها في محافظة المجمعة، وشغل اختفاؤها الغامض الرأي العام، كما رصدت من أهل الخير مكافآت مالية مجزية قاربت 500 ألف ريال لمن يعثر عليها، سبقتها في ذلك"مكافأة مالية"ومتابعة مباشرة من إمارة الرياض، للجهود الأمنية المبذولة للعثور على ابتهال، ومازالت قائمة حتى الآن.