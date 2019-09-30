حقيقة وفاة الفنانة هنا الزاهد بعد رجوعها الى مصر

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، نبأ وفاة الفنانة المصرية هنا الزاهد، حيث تعرضها لوعكة صحية شديدة أثناء قضائها شهر العسل في سنغافورة.

وحرصت الزاهد على طمأنت جمهورها حول حالتها الصحية، وذلك قبل خضوعها لجراحة، وكتبت عبر حسابها على "إنستغرام"، "شكرا لكل الناس اللي كلمتني و اللي بعتولي واللي سألوا عليا، واللي دعولي انا الحمد لله بقيت كويسة".

وتابعت "اكتر حاجة اتبسط منها أني شفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة حتى في الشارع الأمهات والأطفال يجروا يسألوا أول حاجة هنا انتي كويسة؟ خضيتنا عليكي وكأنهم من أهلي".

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وشهد يوم الجمعة الماضي، أول ظهور لـ هنا الزاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إصابتها بأزمة صحية خلال فترة شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي.

وكشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة الممثلين المصريين، عن وجود عائق يمنع الممثلة المصرية، هنا الزاهد، من الخضوع لجراحة، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال قضائها شهر العسل في سنغافورة.

بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في عام 2014.