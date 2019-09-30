علاج جديد لسرطان الثدي بدون جراحة

توصل علماء بجامعة بريطانية لعلاج جديد يمكنه التخلص من سرطان الثدي دون الحاجة إلى الجراحة المعتادة في هذه الحالات وغيرها من أنواع هذه المرض.

وأنتج العلماء في جامعة كوين ماري، دواء مقترن بالأنظمة المناعية بجانب العلاج الكيميائي يمكنه علاج مرض سرطان الثدي، خاصة ممن يعانين من الأورام ”السلبية الثلاثية“، ويعطي هذا العلاج الأمل حيث يزيد من فرص عدم عودة المرض مرة أخرى.

ومن المتوقع أن يكون العلاج متاحًا من خلال هيئة الصحة الوطنية في العامين أو الثلاث سنوات القادمة.

Advertisements

وأكد الباحث بيتر شميد: أن "هذا العلاج هو نهج جديد وعلاج واعد لإنقاذ الآلاف من الأرواح“، مضيفًا ”أن خطة العلاج سيكون أكبر جزء منها هو العلاج المناعي الجديد، بجانب جزء صغير من العلاج الكيميائي“.

وأظهرت التجارب استجابة 65% من النساء للشفاء باستخدام العلاج المناعي الجديد دون التدخل الجراحي، مقارنة بنسبة 51% باستخدام العلاج التقليدي أي أن الفارق 27%.

يشار إلى أن مرض سرطان الثدي حوالي 55000 سيدة سنويًا، ويعد أخطر أنواعه هو السلبي الثلاثي الذي يصيب حالة واحدة من كل ست حالات ويقتل ربع المرضى في غضون خمس سنوات فقط.