الفنانة احلام تبكي بسبب راغب علامة! شاهد

تظاهرت الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي، بالحزن والبكاء، ممازحة الفنان راغب علامة خلال احدى حلقات برنامج أحلى صوت لاستكشاف المواهب الغنائية.

وتفاجأت أحلام من استخدام المطرب اللبناني راغب علامة لخاصية "بلوك" والتي تمنعها من اختيار المتسابقة التونسية نهى رحيم وضمها إلى فريقها. وفق "سبوتنيك".

وفي بادئ الأمر، لم تكتشف أحلام منعها من ضم نهى رحيم لفريقها، وظنت في بادئ الأمر أن المطرب المصري، محمد حماقي هو من استخدم ضدها هذه خاصية "البلوك"، لتكتشف فيما بعد أنه راغب علامة، الذي رد لها استخدامها لنفس الخاصية ضده في الحلقة الأولى، لتتظاهر بأنها تبكي وحزينة كمزحة في الحلقة، بسبب تصرفه معها.

وقالت أحلام لراغب علامة: "لا صلح بيننا"، ليرد عليها قائلا: "لا صلح ولا تطاول"، بحسب تقارير لبنانية.

وكان راغب علامة وأحلام أكدا خلال المؤتمر الصحفي للموسم الخامس من "ذا فويس"، على عودة العلاقة بينهما إلى حالتها الجيدة، وعندما سأل أحد الصحفيين: يعني لن نرى "أكشن"؟ ردت أحلام عليه: لا أستطيع أن أعيش بدون أكشن، ليعقب راغب مداعبا: أحلام كريتيف (مبدعة) في الأكشن.