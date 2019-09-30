الإمارات تنعي سهيل بن مبارك الكتبي - من هو

توفي سهيل بن مبارك الكتبي شقيق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأعربت وزارة شؤون الرئاسة عن خالص عزائها ومواساتها سائلة المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان: "رحم الله فقيدنا الكبير الغالي سهيل بن مبارك الكتبي .. رحل عنا تاركاً أثراً عميقاً من المحبة الصادقة في قلوب من حوله.

وأضافت التغريدة "ندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا وأسرته جميل الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون)".

وأجرى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، معزيا في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي.