شاهد: كرة قدم نسائية لأول مرة في السودان

من المقرر أن تنطلق منافسات كرة القدم السودانية، اليوم الإثنين، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ السودان، إذ تجري عدد من الفرق النسائية تدريباتها النهائية استعداداً لذلك.

وأكد مسؤولون كرويون بأن هذه الخطوة ما هي إلا إحدى نتائج المرحلة الجديدة التي يخوضها السودان بعيداً عن حكم الذي لطالما اضطهد المرأة السودانية.

وأثار هذا الحدث اهتمام الشعب في السوداني وسط تفاؤل وتخوف حيال هذه الخطوة الجديدة على المجتمع السوداني.

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وفي ذات السياق، أكد كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم أنه سيواجه الاتحاد العام لكرة القدم في السودان تحديات عدة منها تأهيل الكوادر الفنية والإدارية وغيرها من الجوانب التي تتطلبها عمليات بناء منتخبات نسائية قادرة على المنافسة الخارجية.

ولفت الى أن في نفس الوقت استعداد الاتحاد لتوفير الدعم والظروف المناسبة لتطوير كرة القدم النسائية.

وأكملت لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة الأستاذة ميرفت حسين الصادق، كافة الترتيبات الخاصة بانطلاق أول دوري رسمي لكرة القدم النسائية في السودان.