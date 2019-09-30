شاهد: انتشار فيديو فاضح لفنانة لبنانية شهيرة

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بلبنان، مقطع فيديو الى الفنانة والمطربة اللبنانية انجي خوري، وذلك بعد انتشار فيديوهات فاضحة لها.

وقد استدعت شرطة الآداب العامة اللبنانية، انجي خوري وزمیلتھا عارضة الأزياء اللبنانية ميريام طي لمساندتھا الاخیرة في حربھا الإعلامية ضد الفنانة اللبنانية قمر، وظھورھا في عدد من الفیديوھات التي تحوي كمية كبيرة من السفالة الاخلاقیة و السباب و الشتائم المتبادل.

وجاء سبب استدعاء انجي وقمر حسب ما ذكرته بعض المصادر الأمنية، هو الاساءة للآداب العامة، وعليه سوف يوقع كلا منهما على تعهد بعدم نشر أي محتوى يتضمن شئ من شأنه الإساءة إلى الآداب العامة والأخلاق حتى و عن نشر خلافاتهما.

وقد تم التحقيق مع انجي وقمر كانت خارج البلاد واستمرت التحقيقات وفق الأصول القانونية وطبقا للإجراءات واستمر حوالى اكثر من خمس ساعات، وقام رجال الأمن بتسليط الضوء على الاتهامات المتبادلة بينهما.

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وفي ذات السياق كانت قمر قد كلفت وكيلها القانوني لرفع دعوة قضائية ضد مغنية مبتدئة “انجي خوري ” وعارضة أزياء “ميريام طي”، بسبب قيام كلا منهما بنشر تسجيلات وفيديوهات توضح تعرضها للسب والذم والتهديد وقد أرفقت كل هذه الفيديوهات بالدعوى القضائية.

وأفاد صحف محلية لبنانية- أن المغنية انجي خوري والعارضة ميريام طي، وقعت تعهدا بعدم ظهورهما بإطلالات جريئة مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم نشر فيديوهات تتناقض مع قوانين الآداب العامة، وبحسب المصدر أيضا فإن هواتف انجي وميريام في عهدة رجال الأمن للفحص وتم الإفراج عنهما بسند إقامة.

والجدير بالذكر أن الخلاف الذي حدث بین الثلاث شخصیات حیث بدأ علي أثر انتقادات التجمیل التي واجھتتھا الفتاة خوري القمر وذلك قبل ان ترد علیھا قمر بفیديو انتشر بشكل كبیر على السوشيال ميديا، ثم شاركت خوري في ذلك الأمر عارضة الأزياء، وقد انتھي الأمر بین الثلاثة في شرطة الآداب العامة وتوقیعھما على تعھد عدم الظھور على السوشيال و الافراج عنھما بسند اقامة عند المحامي العام.