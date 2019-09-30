تراند اليوم : شاهد: فضيحة لمياء عبدالعزيز نجمة سناب شات تثير الجدل

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمشهورة السعودية لمياء عبد العزيز، حيث تعتبر من الشخصيات النسائية المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا سناب شات.

وانصدم العديد من متابعي لمياء عبدالعزيز على سناب من المقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير، وتحدث عنه الكثير من الناس بسبب الصدمة التي تسبب فيها هذا الفيديو، حيث ان ليلى أخت لمياء عبدالعزيز ربما تكون حذفته الآن بسبب الانتقادات الكبيرة التي تلقاها الفيديو، يظهر لمياء وهي ترتدي فقط الملابس الداخلية.

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وقد تسبب مقطع فيديو فضيحة لمياء عبدالعزيز في جدل كبير بين الناس، ولكن سرعان ما قامت لمياء عبدالعزيز واختها ليلى بحذف مقطع الفيديو الذي تداوله العديد من الناس تحت فضيحة ليلى أخت لمياء عبدالعزيز.

برنامج سناب شات يحتوي على الكثير من المشاهير في السعودية الذين يرون ان امتلاك حساب على سناب شات هو امر مهم من اجل نشر اخر اخبارهم وأفكارهم والافضل من ذلك نشر الاعلانات والتي تحظى بمشاهدات اعلى من غيره مما يوفر لهم ارباح كبيرة.

الجدير بالذكر ان ليلى اخت لمياء عبدالعزيز دخلت معها على الخط وأصبح لها حساب نشط على سناب شات وتنشر فيديوهات مثيرة للجدل بشكل مستمر.