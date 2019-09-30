حقيقة وفاة سما المصري في مشفى أوروبي

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أخبارا عن وفاة الاستعراضية سما المصري، في إحدى المستشفيات الأوروبية، فيما لم ترد حتى اللحظة أي تأكيدات من جهات رسمية حول الحادث.

وتعتمد الراقصة المصرية على الإغراء والإثارة بشكل دائم، ولا تقدّم معلومات مهمة ولا تتحدث بجدية مع متابعيها، وتكرّس جسدها ليكون مادة دسمة للمكبوتين جنسيًا.

ونشرت سما المصري فيديو ظهرت فيه تهز مؤخرتها وترقص بطريقة غريبة وكأنها لا تعرف الرقص بشكل احترافي كما فيفي عبده أو دينا، وغيرهن من الراقصات العربيات.

وفي وقت سابق، وصفت سما صدرها ومؤخرتها بالأبراج بطريقة غير مباشرة، وقالت: “مين يعرف يرقص كده؟ بس يكون عنده ابراج كده.. بس انا خسيت قولوا الحق…صح؟؟

وتنشر المصري عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“، مجموعة صور وفيديوهات جرئية، حيث أظهرت خلال هذه الصور ومقاطع الفيديو معظم مفاتنها؛ الأمر الذي اعتبره البعض ”خدشًا للحياء العام وهدمًا لأخلاقيات المجتمع المصري“.