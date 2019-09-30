محمد رمضان يغرد للطفل محمد الدرة

أحيا الفنان المصري محمد رمضان ذكرى استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي توافق اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2000.

ونشر رمضان صورة من حادث الاستشهاد عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلق عليها قائلا: "30 سبتمبر 2000، يوم لا ننساه، كان عمري وقتها 12 عامًا.

وتابع قائلآ: "اللهم أنصر الشعب الفلسطيني وأرزق أهله الأمن والاستقرار.. البطل محمد الدرة.. اللهم أرحم شهداءنا وأحفظ بلادنا العربية".

يذكر أن محمد رمضان طرح منذ أيام فيديو كليب "هما عايزينها فوضى"، أعلن من خلاله دعمه للدولة المصرية ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها.