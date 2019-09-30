بالفيديو: الكشف عن سبب وفاة الفنان محمد الخامس زغدي

كشف شقيق الفنان الشاب الجزائري، الراحل محمد الخامس زغدي، اليوم الاثنين، تفاصيل لحظة وفاة شقيقه، موضحًا أن العائلة تمكنت من معرفة ما حدث عبر كاميرا المنزل.

وأكد عبدالجبار زغدي، في تصريحات صحفية، أن عائلته تملك كاميرات مراقبة وثقت وصوله للبيت ولم يكن معه مفتاح، فاضطر للصعود على عمود كهربائي ثم طاح من فوقه، دون أن تظهر الكاميرات ما حدث فوق العمود.

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ونفى عبدالجبار زغدي، كافة الروايات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قالت إن شقيقه تُوفي مقتولًا في ظروف غامضة، مؤكدا أن كافة التفاصيل باتت معروفة.

وخيّم الحزن على الوسط الفني الجزائري، صباح الإثنين، بعد إعلان وفاة الفنان الجزائري الشاب محمد الخامس زغدي عن عمر يناهز الـ26، متأثرًا بإصابته، بعد سقوطه أمام منزله بالوادي، جنوب الجزائر، في ظل ظروف غامضة.

وتضاربت الأنباء بشأن وفاة محمد الخامس، بين نشطاء يقولون إن والده عثر عليه جثة هامدة أمام مدخل البيت حين كان متوجهًا إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، وبين آخرين يقولون إنه لقي مصرعه في حادث سير.