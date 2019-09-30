قريبًا.. قارة كاملة ستعاني من العطش

أطلق مجموعة من العلماء والباحثين تحذيرا بوجود قارة كاملة في طريقها للعطش ومن عدم توفر نقطة مياه واحدة صالحة للشرب للمواطنين والمقيمين فيها.

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية تقريرا مطولا، حول الدراسة الخطيرة، التي أعدتها جامعة "كنبرا" الأسترالية، حول اقتراب قارة أستراليا من "ساعة الصفر"، التي لن يجد فيها شخص ولا نقطة مياه واحدة صالحة للشرب.

وأوضحت الدراسة أن هناك أكثر من 10 مدن وبلدات في شرقي أستراليا، تقترب بصورة كبيرة من "ساعة الصفر"، التي قد لا توجد فيها ولا نقطة مياه شرب واحدة.

وتواجه أستراليا، وفقا للدراسة، موجة غير مسبوقة من الجفاف ونقص المياه لاستمرار التأثيرات السلبية للتغير المناخي العالمي.

يشار إلى أن عدد من المدن الأسترالية المتضررة، بدأت بشكل فعلي تعاني من نقص مياه الشرب، كما أن هناك مدن أخرى أمامها فقط بضعة أشهر قبل أن تنفذ منها مياه الشرب.