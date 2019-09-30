شاهد: انستقرام سهيلة بن لشهب يثير جدلا واسعا

أثارت الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب جدلا واسعا على انستقرام، اليوم الإثنين، بعد نعيها الفنان محمد الخامس، الذي توفي في ظروف غامضة لم يتم الكشف عن ملابساتها حتى الآن.

وفي وقت سابق، توجت الفنانة الجزائرية الشابة، وخريجة برنامجي “ألحان وشباب”، و”ستار أكاديمي”، سهيلة بن لشهب، بجائزة أفضل مطربة عربية شابة لعام 2019.

واستلمت سهيلة بن لشهب جائزتها، بمهرجان الفضائيات العربية، والذي أقيم الجمعة الماضية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث شهد حضور كثيف من الفنانين والاعلاميين.

وكانت النجمة الجزائرية، قد عبرت عن فرحتها الكبيرة، عند اختيارها للتتويج بهذه الجائزة، وشكرت جمهورها على دعمها، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.