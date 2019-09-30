الاكثر مشاهدة اليوم - تسريب صور من فيديو الإعلامية رنا هويدي مع خالد يوسف

انتشرت صورة تم تسريبها؛ منسوبة للإعلامية المصرية رنا هويدي؛ مذيعة قناة «MBC» السابقة، من المقطع الإباحي المتهمة بالظهور فيه ضمن قضية «فيديوهات خالد يوسف».

ظهرت الإعلامية رنا هويدي في الصورة المسربة المنسوبة إليها؛ عارية من الجزء الأعلى من جسدها؛ ممسكة بهاتفها المحمول؛ إذ يبدو من الصورة أنها تم اقتطاعها من الفيديو الإباحي المزعوم لها مع المخرج المصري خالد يوسف.

موقع أخبار بيديا لن يقوم بنشر تلك التسريبات حفاظا على العادات والتقاليد؛ والقواعد المهنية؛ ولكن عدد كبير من المواقع قامت بنشر تلك الصور والفيديوهات حتى أصبحت الأكثر بحثا على موقع «جوجل».

وكانت النيابة المصرية أمرت بالقبض على للإعلامية رنا هويدي؛ إذ تم ضبطها بالفعل أثناء محاولتها السفر خارج البلاد؛ فور علمها بصدور قرار الضبط والإحضار.

جاء قرار القبض على الإعلامية رنا هويدي؛ بعد توجيه اتهام لها بالتحريض على الفسق والفجور وتسريب مقاطع إباحية.

وتعد الإعلامية رنا هويدي السيدة الخامسة المتورطة في قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج المصري خالد يوسف؛ بعد منى فاروق وشيما الحاج؛ وسيدة الأعمال منى الغضبان ، والراقصة كاميليا.

يذكر أن رنا هويدي بدأت عملها الإعلامي في قناة «البغدادية» عام ٢٩١٤؛ كقارئة نشرة ومذيعة أخبار رياضة ؛ ثم انتقلت إلى قناة «الغد العربي» في عام ٢٠١٥؛ لتقدم نشرات الأخبار وبرنامج «يوم جديد». وانتقلت للعمل في قناة «MBC» مصر في عام ٢٠١٧ في برنامج «حديث المساء»؛ واختتمت عملها كمقدمة لبرنامج النشرة الفنية على «قناة الغد». Advertisements

إلقاء القبض على منى فاروق وشيما الحاج

وتم نشر أخبار عن التحقيقات بأن إحدى الفتاتين بررت ظهورها في المقاطع المصورة بأن «مصور الفيديو استدعى “شيخا وشاهدين”؛ وأوحى لها بأنها أصبحت زوجته، قبل أن تكتشف أنها تعرضت للاحتيال”. على حد قولها في التحقيقات.

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ومن جانب آخر أشارت منى فاروق وشيما الحاج في اعترافاتهما، إلى أن الفيديو المتداول لهما تم تصويره من جانب المخرج الشهير أثناء ممارسة الجنس معهما.