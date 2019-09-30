الاكثر مشاهدة اليوم - رنا هويدي ترقص وتضع تاتو «خالد يوسف»

فيديو رنا هويدي كان من الواضح إنه تم تصويره عقب إجرائها عملية جراحية في -يرجح إنها عملية تجميل في الأنف-؛ لأن أنفها كان مغطى بالشاش.
وكانت رنا هويدي في الفيديو الذي ترقص على أغنية النجم المصري محمد رمضان «نمبر وان».
لمشاهدة الفيديو:
علقت المذيعة المصرية رنا هويدي على الفيديو الذي نشرته على انستجرام قائلة: “دة فيديو من امبارح وأنا عاملة دماغ بنج، البنج دة بيعمل حاجات غريبة في الإنسان انا مش فاكرة التخاريف دي كلها”.
وبالطبع استنتج الجميع إن رنا هويدي كتبت إسم خالد يوسف على يدها أثناء علاقتهما معا؛ وهو ما يدل على إنها استمرت لفترة زمنية طويلة نسبيا.
لا تزال التحقيقات جارية مع المذيعة المصرية رنا هويدي، التي أُلقي القبضُ عليها لتورطها بنشاط جنسي مصور مع المخرج خالد يوسف.
في ظل سير التحقيقات مع رنا، سُربت بعض المعلومات عن كيفية تعارف رنا وخالد، وكيف نشأت العلاقة بينهما، وحسب ما جاء في الأنباء المتداولة؛ رنا كانت تربطها علاقة صداقة مع النجمة المصرية غادة عبد الرازق، وحضرت معها إحدى الاحتفالات التي كان يتواجد فيها خالد يوسف، فالتقت به للمرة الأولى، ولم تكن لها أي علاقة معرفة سابقة به.
انتشرت صورة تم تسريبها؛ منسوبة للإعلامية المصرية رنا هويدي؛ مذيعة قناة «MBC» السابقة، من المقطع الإباحي المتهمة بالظهور فيه ضمن قضية «فيديوهات خالد يوسف».
ظهرت الإعلامية رنا هويدي في الصورة المسربة المنسوبة إليها؛ عارية من الجزء الأعلى من جسدها؛ ممسكة بهاتفها المحمول؛ إذ يبدو من الصورة أنها تم اقتطاعها من الفيديو الإباحي المزعوم لها مع المخرج المصري خالد يوسف.
موقع أخبار بيديا لن يقوم بنشر تلك التسريبات حفاظا على العادات والتقاليد؛ والقواعد المهنية؛ ولكن عدد كبير من المواقع قامت بنشر تلك الصور والفيديوهات حتى أصبحت الأكثر بحثا على موقع «جوجل».
وكانت النيابة المصرية أمرت بالقبض على للإعلامية رنا هويدي؛ إذ تم ضبطها بالفعل أثناء محاولتها السفر خارج البلاد؛ فور علمها بصدور قرار الضبط والإحضار.
جاء قرار القبض على الإعلامية رنا هويدي؛ بعد توجيه اتهام لها بالتحريض على الفسق والفجور وتسريب مقاطع إباحية.
وانتقلت للعمل في قناة «MBC» مصر في عام ٢٠١٧ في برنامج «حديث المساء»؛ واختتمت عملها كمقدمة لبرنامج النشرة الفنية على «قناة الغد».
إلقاء القبض على منى فاروق وشيما الحاج
وتم نشر أخبار عن التحقيقات بأن إحدى الفتاتين بررت ظهورها في المقاطع المصورة بأن «مصور الفيديو استدعى “شيخا وشاهدين”؛ وأوحى لها بأنها أصبحت زوجته، قبل أن تكتشف أنها تعرضت للاحتيال”. على حد قولها في التحقيقات.
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وقالت صاحبة الفيديو الشهير باسم منى فاروق وشيما الحاج؛ من خلال حسابها على «انستجرام»: : “يا جماعة أنا مليش أي أكاونت على إنستجرام غير ده… ومليش أكاونت على «فيسبوك» أو «تويتر».. “الأكاونتات اللي على «فيسبوك» و«تويتر» مزورة وغير مسؤولة عما يكتب فيها؛ وأي حاجة بتتكتب أو بتنقال من أي نوع أنا غير مسؤولة عنها تماماً؛ وهذا تصريح مني شخصياً للتوضيح وشكراً”.
كما شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية منها «الأب الروحي»، و«رحيم»، و«ظل الرئيس»، و«خيانة عصرية».
حكاية منى فاروق مع خالد يوسف
شاهد فيديو اللقاء مع منى فاروق بعد القبض عليها:
وتابعت: “كنت سأرتبط بشخص كان يحبني جدا في الفترة الأخيرة، وأحببته، وعلمني قراءة القرآن والصلاة، وكنا نجلس ندعي مع بعضنا بشكل يومي خلال الفترة الأخيرة، وهو كان يرغب في الارتباط بي ونسافرخ ونبعد عن كل الدنيا، وكان يعلم بأمر الفيديو الفاضح، ولا أعلم الآن إن كان هجرني أم لا”.