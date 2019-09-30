شاهد: وفاة محمد الخامس زغدي أحد نجوم عرب أيدول

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الاثنين، العثور على جثة الفنان الشاب محمد الخامس زغدي أمام بيته في حي الرمال في العاصمة الجزائرية.

وأكد والد نجم آراب أيدول محمد الخامس زغدي عثوره على جثة ابنه أمام المنزل أثناء خروجه لصلاة الفجر بعكس ما تم تداوله حول وفاته بحادث مروري.

وأوردت مصادر في عائلة محمد زغدي أنه تسلق عمود كهربائي من أجل القفز لمنزله بسبب ضياع مفتاح المنزل ل فتح المستودع لركن سيارته فسقط منه.

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وبحسب "سكاي نيوز" فقد رصدت كاميرات المراقبة حادثة سقوط محمد الخامس خلال تسلقه لعمود كهربائي ملاصق إلى جانب منزله.

عرف محمد الخامس زغدي من خلال مشاركته في برنامج فنان العرب "آراب أيدول " عام 2013 وقبله برنامج "ألحان وشباب3".