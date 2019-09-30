هذه هي زوجة محمد هنيدي المختفية عن الأنظار وسيل من التعليقات

ظهرت زوجة الفنان المصري محمد هنيدي في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة وأثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً أنها تظهر لأول مرة بعد اختفائها عن الأنظار وعدم تواجدها إلى جانب زوجها في اللقاءات التلفزيونية والصحفية.

ووفقاً لتلفزيون LBC، تفاعل روّاد الإنترنت بكثافة مع صور عبير ومحمد هنيدي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فمن هي هذه الزوجة الّتي أثارت بلبلةً في الساعات الماضية؟

عبير السري مضيف الأسعد، خرّيجة كلية سياحة وفنادق، وتحمل الجنسية المصريّة والسوريّة، تزوّجت من محمد هنيدي، وهي ابنة أحد رجال الأعمال السوريين وأمها مصرية وبعد زواجها، تفرّغت عبير لحياتها العائلية، وأنجبت من محمد هنيدي: أحمد، فاطمة، وفريدة.

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واختارت عبير الابتعاد عن الأضواء لسنوات طويلة فلم تظهر في أي حوار إعلامي مع محمد هنيدي، كيف لا ويتكتّم النجم الشهير على حياته الشخصيّة بكلّ تفاصيلها.