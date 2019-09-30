الارشيف / منوعات

هذه هي زوجة محمد هنيدي المختفية عن الأنظار وسيل من التعليقات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ظهرت زوجة الفنان المصري محمد هنيدي في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة وأثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً أنها تظهر لأول مرة بعد اختفائها عن الأنظار وعدم تواجدها إلى جانب زوجها في اللقاءات التلفزيونية والصحفية.

ووفقاً لتلفزيون LBC، تفاعل روّاد الإنترنت بكثافة مع صور عبير ومحمد هنيدي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فمن هي هذه الزوجة الّتي أثارت بلبلةً في الساعات الماضية؟

عبير السري مضيف الأسعد، خرّيجة كلية سياحة وفنادق، وتحمل الجنسية المصريّة والسوريّة، تزوّجت من محمد هنيدي، وهي ابنة أحد رجال الأعمال السوريين وأمها مصرية وبعد زواجها، تفرّغت عبير لحياتها العائلية، وأنجبت من محمد هنيدي: أحمد، فاطمة، وفريدة.

Advertisements

واختارت عبير الابتعاد عن الأضواء لسنوات طويلة فلم تظهر في أي حوار إعلامي مع محمد هنيدي، كيف لا ويتكتّم النجم الشهير على حياته الشخصيّة بكلّ تفاصيلها.

 

 

Advertisements

Advertisements

قد تقرأ أيضا