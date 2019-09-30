وفاة ملكة جمال فرنسا في حادث سير

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي الغربي، أنباء تفيد بوفاة ملكة جمال فرنسا غاييل فواري الحاصلة على اللقب في عام 1990، إثر تعرضها لحادث سير مؤلم برفقة صديقتها.

وفي تفاصيل، بينما كانت ملكة جمال فرنسا سابقاً البالغة من العمر 52 عاماً، تقود دراجة هوائية برفقة صديقتها في جنوب فرنسا، تعرضت في طريقهما سيارة، مما أدى الى وفاتهم على الفور.

ونذكر أنّ غاييل أم لثلاثة أطفال وقد انتُخبت ملكة جمال أكيتان Aquitaine في العام 1989 ثم انتخبت ملكة جمال فرنسا في العام التالي وشاركت في ما بعد بمسابقة ملكة جمال الكون

وقد عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لخبر وفاتها في حادث مؤسف، فلطالما عُرفت بحبّها للرياضة و التزلّج و ركوب الدراجات الهوائية، وفقاً لموقع lbc

في 30 كانون الأول / ديسمبر 1990، سلمت غايل فواري تاجها إلى ماريفا جورج ، ملكة جمال تاهيتي 1990، وانتخبت ملكة جمال فرنسا في عام 1991. بعد عام ملكة جمالها في فرنسا، أنهت عامها الدراسي في ليون حيث ذهبت بعد ذلك إلى مدرسة مسؤولة الصحافة، ظهرت على التلفزيون في برامج مختلفة.