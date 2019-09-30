نسرين طافش تعلق على هجوم زملائها من الوسط الفني

خرجت الممثلة السورية نسرين طافش عن صمتها لأول مرة برسالة رد على حملة الهجوم التي تعرضت له في الفترة الأخيرة من قبل زملائها من الوسط الفني السوري، وذلك خلال برنامج يعرض على قناة دبي.

و وجهت نسرين طافش خلال برنامج the insider بالعربي، رسالة لكل فنان قام بالإساءة لها و توجيه انتقاد قائلةً :" عم نلاقي تخبيصات كتير في السوشيل ميدينا، و أصبح لدينا هوس التراند، و أي شخص مسموح له الشتم و سب زميله الفنان لأثير بلبلة، وهالشي ما كان موجود في زمن الكبار".

تابعت :" قديه كمية المشاكل يلي كانت بيناتهن ولكن ما كانت تصل الى هذه الوقاحة، أنه يطلعوا يكشفوا عقدهم النفسية على العلن، أبداً ما كان هيك نوع من الشوارعية والسوقية بالحكي".

و في رسالة وجهتها لجميع زملائها الفنانين قائلةً:" أتمنى أن يأتي اليوم نفرح بنجاح بعض، و نحب بعض ولما نشوف شخص سعيد و ناجح بحياته نتركه بحاله".

Advertisements

عند سؤالها عن رأيها بدعم الفنانة السورية أمل عرفة لها و الدفاع عنها عبر حسابها الشخصي قالت فيه :" تركوا المخلوقة بحالها بينها وبين ربها بيجوز تكون أنقى من كتير ناس ما بيقوموا من على سجادة الصّلاة اللي عم تحكوا فيه عالسوشال ميديا بيعبر فقط عن أخلاق وضيعة وفراغ وتفاهة تمت لأصحابها فقط.. دعوا الخلق للخالق بس"، وفقاً لموقع مجلة لها.

لتعلق نسرين طافش على ذلك، :" دائماً الفنانة أمل عرفة لا تتكلم إلا كلمة الحق، مؤكدةً على دعمها الدائم منذ بداية مسيرتها الفنية في مسلسل سوري تاريخي ربيع قرطبة، و لا انسى عندما قالت عني نسرين قنبلة موهوبة، و هذا الشي وسام و شرف لي."