فنانين يدعون لملك المغرب بالشفاء

حرص عدد من الفنانين العرب عبر حساباتهم الشخصية، الدعاء للملك المغرب محمد السادس، عقب تدهور حالته الصحية، متمنيين له الشفاء العاجل والتعافي من مرضه.

و علقت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي على التويتر قائلةً :" من قلبي بتمنى الشفاء العاجل لجلالة الملك محمد السادس، الله يعطي الصحة والعافية ويحفظه للشعب المغربي والمغرب".

أما الإماراتية أحلام علقت :" أسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يخفف عليكم آلامكم ويشفيكم شفاءً لايغادر سقما يارب العالمين يا صاحب الجلالة محمد السادس وان يتمم شفائكم عاجلاً غير آجلاً بإذن الله العظيم"

و الفنانة المغربية سميرة سعيد عبر حسابها الشخصي، علقت : "أدعو الله من كل قلبي ان يتم رداء الصحة والعافية لملكنا صاحب الجلالة محمد السادس.. وان يتم شفائه بإذن الله"، وفقاً لموقع الفن.

يشار الى ان الديوان الملكي المغربي أوضح ان الملك محمد السادس مريض، بعد أن كان يستعد للسفر إلى فرنسا، ليرد على أنباء وفاة محمد السادس، قائلاً إن "محمد السادس تعرض لالتهاب فيروسي حاد في الرئتين"، ما استدعى نقله لأحد المشافي في الرباط، حيث أصدر الطبيب الخاص بالملك توصية بإدخاله في فترة راحة طبية لبضعة أيام.