ابنة فيفي عبده ترد على متابع انتقد والدتها

نشرت ابنة الفنانة المصرية فيفي عبده عبر حسابها الشخصي على منصة الإنستغرام، عدة صور لها برفقة والدتها و ذلك بعد فترة من اختفائها على السوشيل ميديا، معلقةً :"وحشتوني جداً".

و علقت عزة مجاهد على صورةً لها :" أحلى صباح ده ولا ايه ..وحشتوني جداً"، ليفاجئها تعليق من أحد المتابعين و يرد عليها :" يلا يا اللي امك رقاصة"، لترد عليه :" و بفتخر بيها وربنا يخليهالي".

لاقت الصور إعجاب واسع من قبل المتابعين و جمهور عزة مجاهد، و أبدوا إعجابهم بالصورة و من ضمن التعليقات جاءت " أحلى صباح العسل" "جميله يا زوزو صباح الفل عليكى يا حبيبتي" "أحلى صباح لاحلي عزه واحلي وأجمل أم النجمه فيفي عبده"، وفقاً لموقع مجلة لها.

عزة مجاهد، ممثلة مصرية و هي ابنة للممثلة و الراقصة فيفي عبده، بدأت العمل بالتمثيل عام 2012 بمشاركتها بالجزء الثاني من مسلسل كيد النساء واستمرت بالعمل الفني كممثلة بعد ذلك، حيث انها تلقت الكثير من العروض الدرامية و لكنها لم تحسم قرارها.