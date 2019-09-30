تراند اليوم : هيفا وهبي بالقميص فقط – صور

أحيت الفنانة اللبنانية، هيفا وهبي، حفل تتويج ملك جمال لبنان للعام 2019، وفاز الشاب محمد صندقلي باللقب متفوقًا على كل زملائها.

هيفا ارتدت في إحدى إطلالاتها القميص فقط وبدت جميلة جدًا كعادتها، خصوصًا أن تتمتع بجسد رشيق للغاية ويليق بها هكذا لباس، وتعتبر من أكثر النجمات اللبنانيات والعربيات اللاتي تلاحقن الموضة ومرة لم تطل إلا بكامل أناقتها وأنوثتها.

هيفا كانت حديث الكل في حفل مسابقة ملك جمال لبنان وسرقت الأضواء، وتحدثت عن الجمال اللبناني وقالت إنها مريضة وعليها حرارة ورغم هذا جاءت إلى الحفل.

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