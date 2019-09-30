مواعيد حفلات الفنان محمد عساف في أمريكا

أوضح الفنان الفلسطيني محمد عساف ، عبر حسابه الشخصي على منصة التدوينات "تويتر"، موعد حفلاته الغنائية القادمة التي من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية في 9 مدن بالشراكة مع جمعية الإغاثة الإسلامية.

و نشر الفنان محمد عساف تغريدة عبر حسابه مع مقطع فيديو قصير قائلاً :" أيام قليلة تفصلنا عن بداية الجولة الخيرية في 9 مدن أمريكية، انتظرونا".

من المقرر أن يُحيي عساف حفلات غنائية خلال شهر أكتوبر القادم، أولها في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا يوم 4 أكتوبر، و في اليوم التالي يغني في مدينة دالاس يوم 5 أكتوبر، و يغني في مدينة أناهيم يوم 6 أكتوبر.

و يختتم محمد عساف، جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحفل غنائي يحييه يوم 20 أكتوبر بمدينة نيو أورلينز.

يذكر أن آخر أعماله كانت إطلاق أغنيته الجديدة و تتر مسلسل لبناني بعنوان "كرمالك انت"، من كلمات الشاعر نزار فرنسيس والملحن ميشال فاضل، التي تلخص فكرة مسلسل عروس بيروت الذي يعرض على شاشات قناة mbc 4 من بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيص، و نخبة من نجوم الشاشة اللبنانية و السورية