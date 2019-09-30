بوراك يزور فنانة لبنانية في بيتها وفنان مغربي يعلق

زار الشيف التركي المعروف بوراك النجمة اللبنانية يارا في منزلها ضمن جولته التي يقوم بها في لبنان فيما نشرت النجمة صورتها برفقته في حسابها عبر موقع انستغرام.

وفي تعليق صاحب الصورة التي نشرتها على حسابها في “إنستغرام” قالت يارا : “وصبحية لنصبّح عليكم بمفاجأة، وفجأة شوفوا مين فاجأني ونوّرني بزيارة عندي بالبيت، أحلى وأهضم وأقوى”. وتابعت مازحة: “والله محتارة شو إطبخله على الغدا، مش عارفة شو بس بدّي إبهرو، شو بتقترحوا ممكن اطبخلوا؟ شكراً شيف بوراك لزيارتك، نوّرتني وأسعدتني”.

Advertisements

ومن بين الذين علقوا على مفأجاة يارا لمتابعيها الفنان المغربي دوزي والذي دون في الوجهة الأخرى قائلا في قالب ساخر: “بوراك في لبنان وانا وصلت أخيراً إلى تركيا ماذا سأتناول؟

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، خلال ساعات قارب عدد الذين أعجبوا بتدوينة الفنانة يارا 150 ألف متابع.

و بوراك طباخ تركي ذو أصول عربية، ذاع صيته كطباخ مبتكر، وحقق شهرة عربية وعالمية، و يتابعه الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويقصده المشاهير في مطعمه لتناول طعامه. كما أن بوراك ينشر مقاطع فيديو احترافية على مواقع التواصل الاجتماعي.