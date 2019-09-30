رواد مواقع التواصل يمازحون هند صبري بسبب وقفتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً للمصرية هند صبري و الحاصلة على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي، بجانب صورةً للممثل هاني رزق من فيلمه الكوميدي"غبي منه فيه".

و نشر الممثل المصري هاني رمزي صورةً للفنانة هند صبري، معلقاً مازحاً على وقفتها، علق قائلاً :" "‏نفس الوقفة ونفس الشموخ بس طبعا هند قمر مبروك على الجائزة وتستحقى اكتر من كده لأنك ممثلة عبقرية".

و لاقت الصورة تفاعل كبير بين الجمهور والمتابعين، و هم يسخرون من إطلالة و وقفة هند صبري و هي ترتدي البدلة في مهرجان الجونة السينمائي، تشبه وقفة الممثل هاني في فيلمه الكوميدي "غبي منه فيه".

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يشار إلى أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، كانت قد انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، و اختتمت الجمعة 27 سبتمبر 2019، بحضور عدد من النجوم و رواد الوسط الفني، و شخصيات عامة مشهورة، وفقاً لموقع صدى البلد

و حصلت الفنانة المصرية هند صبري على جائزة أفضل ممثلة عن فيلمها الروائي بعنوان "نورا تحلم"، عقب اختتام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، و هو فيلم تونسي دراما مستوحى من قصة حقيقية.