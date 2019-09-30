مغربي يتزوج من اسرائيلية والمحكمة تبطل الزواج لهذا السبب

امتنعت محكمة الأسرة المغربية عن توثيق زواج رجل مغربي من امرأة اسرائيلية الجنسية بسبب إبرام الزواج في اسرائيل؛ لكونها لا تعترف بالسلطات الإدارية الاسرائيلية.

وأوضحت صحيفة «أخبار اليوم» أن المواطن المغربي المنحدر من مدينة صفرو، والمقيم في فلسطين المحتلة، تزوج من مواطنة إسرائيلية وعقدا قرانهما هناك، غير أنه رغب في مغربة عقد زواجه الأجنبي وإعطائه قوة قانونية تجعله قابلا للتنفيذ في المغرب، مع ما يترتب عنه من آثار قانونية، خصوصا أنه رزق بأربعة أبناء وفقاً لصحيفة القدس العربي.

و تقدم الغربي بمعية زوجته الإسرائيلية بطلب لقسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية في صفرو يطلبان تذييل عقد زواجهما المبرم في إسرائيل بالصيغة التنفيذية التي تجعله قابلا لتنفيذ كل بنوده في المغرب.