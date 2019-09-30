هيدي كرم انتقدت إدارة مهرجان الجونة لهذا السبب

أبدت الممثلة المصرية هيدي كرم، انتقادها الشديد وامتعاضها من إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي نظم مؤخرا، وذلك لعدم توجيه دعوة لبعض الفنانين المصريين و من ضمنهم ياسر جلال.

وقالت هيدي كرم في مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصي على انستغرام، إن ادارة مهرجان الجونة وجهت دعوات لبعض النجمات اللاتي لم يحققن أي إنجاز فني في حياتهم، بالإضافة عن عدم توجيه دعوة حضور للفنان المصري ياسر جلال الذي تعتبره من النجوم الذين أغفلهم المهرجان.

وأضافت هيدي قائلةً:" لا أعرف سبب هذا التجاهل لبعض النجوم و لعل من ابرزهم الفنان ياسر جلال الذى له خبرة واسعة فى الساحة الفنية و لديه رصيد كبير فى عالم السينما و الدراما، و دخل الوسط الفني منذ صغره"، وفقاً لموقع صدى البلد.

يذكر أن هيدي كرم، ممثلة مصرية، عملت كعارضة في عدد كبير من اﻹعلانات وأغاني الفيديو كليب، ثم اقتحمت مجال التمثيل منذ مطلع الألفية الجديدة من خلال الدراما التلفزيونية، حيث شاركت في مسلسلات (بنت من شبرا، مصر الجديدة، أصحاب المقام الرفيع، العميل 1001)، كما قامت كذلك ببطولة عدد من الأفلام السينمائية، منها (كان يوم حبك، ملك وكتابة، البلياتشو، نقطة رجوع).