(رقص شرقي) فيديو منى فاروق وخالد يوسف الجديد الأعلى مشاهدة

تصدر فيديو المسرب لفنانة المصرية منى فاروق وخالد يوسف الاعلى بحثا ومشاهدة في جمهورية مصر العربية خلال الايام الماضية عبر محركات جوجل وتويتر .

ففي أول تعليق للفنانة المصرية منى فاروق ، بعد انتشار فضيحة فيديو المسرب لها هي وشيماء الحاج وخالد يوسف، نشرت فاروق عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام“، أنها “لا تملك سوى حساب واحد، وأن ما ينقل على لسانها عبر أي مواقع هي غير مسؤولة عنه”.





حيث لا تزال عمليات البحث المتواصل حول الفيديو الاباحي للفنانة المصرية منى فاروق وشيماء الحاج بشكل مهول عبر محركات جوجل ، خصوصا بعد انتشار فضيحة منى فاروق وشيماء الحاج وخالد يوسف خلال تصوير مقطع فيديو لها وهي تتراقص بثياب شبه عارية.

Advertisements

فقد عم مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اباحي للفنانة المصرية منى فاروق وهي بثياب شبه عارية برفقة شيماء الحج يتراقصون على اغنية ، الامر الذي خلف ضجة اعلامية كبيرة.

الفيديو الكامل لفضيحة الفنانة منى فاروقتم تداوله بكثرةعبر مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت التعليقات من رواد "الفيسبوك"، تحمل طابع السخرية كون الممثلة المعروفة تظهر في الفيديو شبه عارية، لا ترتدي سوى الداخلية، ما اعتبره البعض أن الفنانة كانت بصحبة أصدقاء في إحدى الشقق؛ حسبما وضح في أغلب التعليقات.

ووفقا للفيديو الذي نشر على تويتر وتم حذفه لاحقا، ساد الرقص الشرقي بين الممثلتين المصريتين منى وفاروق وشيماء وهما بالثياب الداخلية فقط، ويبدو أنهما كانتا وكأنهما في شبه غيبوبة، وبدتا كأنهما لا يخشيان الفضيحة، إذ أن الكاميرا كانت تتنقل عليهما بهدوء وبدون ارتباك، فيما كان الرجل الذي معهما يكلمهما ويطلب منهما أن تتخلصا من القطعة الوحيدة على جسد كل واحدة منهما، وفعلا خلعتا ما تبقى عليهما وأصبحتا عاريتين تماما.