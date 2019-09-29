شاهد: فنان ينجو من الموت بأعجوبة

نجا الفنان اللبناني وديع الشيخ من الموت بأعجوبة، بعد تعرّضه لحادث خلال تصوير حلقة جديدة من برنامج "خدني معك" الذي يُعرض على قناة OTV، مع الفنان وسام صباغ.

ونشرت قنوات لبنانية مقطع فيديو للفنان اللبناني وديع الشيخ أثناء تواجده في المستشفى تحت إشراف الطبيب، وذلك بعد أن غدرت به أمواج البحر وألقت به للأعماق.

وكشفت تقارير الإسعافات الأولية والفحوصات التي أجراها وديع الشيخ برفقة فريق برنامج ’’خدني معك‘‘، عن معاناته من رضوض في مختلف أنحاء جسمه.

وديع الشيخ، أثار الجدل مؤخرا؛ بسبب إهانته لعسكري لبناني قام بتوقيفه وهو في طريقه لإحياء الحفل بالعاصمة بيروت، من ما أثار جدلًا واسعًا واعتبر البعض ما حدث أمرًا غير مقبول، وقام الفنان اللبناني بالرد على تلك الاتهامات.