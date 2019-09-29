حقيقة وفاة فيفي عبده بعد نقلها إلى العناية المركزة

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019 أنباء عن وفاة الفنانة المصرية فيفي عبده بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة عن عمر يناهز 66 عاما.

لكن الفنانة المصرية أكدت أنها كانت في العناية المركزة بجانب أختها التي تمر في حالة صحية حرجة، وهو ما كان سبب اختفائها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، لتفند أنباء وفاة فيفي عبده.

وقالت فيفي عبده في تغريدة لها، اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "صباح الخير من ‏مصر أم الدنيا، أنا اختفيت لأنه أختي في العناية المركزة في حالة حرجة" طالبة من جمهورها الدعاء لشقيقتها بالشفاء.

الفنانة فيفي عبده راقصة وممثلة مصرية ولدت عام 1953 لأب يعمل ضابط، ورفض والديها دخول عالم الفن والرقص فهربت مع خالها واحترفتهما بعد ذلك، تزوجت من رجل أعمال وأنجبا ابنتهما الكبري عزة الذي دخلت للتمثيل وبعد انفصالها منه تزوجت عدة مرات، وزوجها الحالي من رجل الأعمال الفلسطيني "«محمد الديراوي" وأنجبا ابنتهما "هنادي".

كان الظهور الأول للفنانة فيفي عبده في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها في فيلم من عظماء الإسلام عام 1970، ثم توالت أدوارها في السينما كما الرقص الشرقي. وفي السنوات الأخيرة توالى ظهورها كبطلة مسلسلات تلفزيونية.