شاهد: تويتر غانم الدوسري يثير جدلا واسعا

أثارت تغريدة غانم الدوسري الأخيرة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جدلا واسعا، وذلك بسبب اتهامه شخصا بعينه بمقتل عبد العزيز الفغم في حادثة اطلاق النار فجر الأحد.

وقال الدوسري في تغريدته: "القاتل ممدوح آل علي ضابط مخابرات اعرفه شخصيا فقد لا حقني في لندن وسجل في نفس النادي الرياضي الذي كنت أتردد عليه".

وأضاف الدوسري: "بعدها اخذ يتواصل معي بشكل مستمر محاولا إقناعي بالعودة وبعد ان رفضت حاول دعوتي الى مزرعة صديق له خارج لندن فرفضت".



وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الإعلامي بشرطة مكة، إعلانه نبأ وفاة اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الذي اشتهر بملازمته الدائمة للملك سلمان، بعد إطلاق النار عليه من صديقه وإصابة خمسة من رجال الأمن.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن الفغم توفي بعد أن نقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وسيصلى عليه اليوم الأحد في المسجد الحرام.