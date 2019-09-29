تراند اليوم : شاهد: تفاصيل فضيحة عبد الوهاب الساعدي في العراق

أثارت فضيحة نقل قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، غضبا كبيرا في الشارع العراقي ومواقع التواصل الاجتماعي في مختلف الدول العربية.

واعتبر الكثير من السياسيين والإعلاميين والناشطين القرار مجحفا، وأكدت مصادر عراقية إحالة الساعدي إلى إمرة وزارة الدفاع بقرار صدر الجمعة الماضية.

من جهته، قال الساعدي إنه يفضل السجن على أن يقبل بنقله إلى وزارة الدفاع، وانتقد موافقة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على القرار، وقال في تصريح لوسائل إعلام محلية إن رئيس الوزراء أبلغه في اتصال هاتفي أنه وافق على قرار النقل رغم عدم علمه بالأسباب التي دعت لذلك.

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وأوضح أن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن طالب شغاتي هو من تقدم بطلب نقله بعد اجتماع مجلس الأمن الوطني الخميس الماضي.

ولفت الساعدي إلى دوره البارز في معارك استعادة المدن من قبضة تنظيم الدولة، مؤكدا أن هناك أطرافا تحاول إفراغ جهاز مكافحة الإرهاب من القادة الميدانيين الذين شاركوا في هذه المعارك، بحسب تعبيره.

وكشف القائد العراقي أن هذا القرار هو الرابع من نوعه، إذ سبقته ثلاثة قرارات مشابهة، مبينا أنه تم عزله لمدة سنة بعد استعادة مدينة تكريت، وبعد استعادة مدينة الفلوجة أيضا تم عزله لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك بعد استعادة مدينة الموصل تم عزله لمدة عام.