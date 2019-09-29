شاهد: دفن عبدالعزيز الفغم في مقبرة العود

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، أنباء عن دفن الحارس الشخصي للملك سلمان عبدالعزيز الفغم، اليوم في مقبرة العود بعد صلاة العشاء على جثمانه في الحرم المكي.

وفي وقت سابق فجر الاحد، تداول أمراء ومسؤولون سعوديون، تقارير عن وفاة عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز والذي أدى الوظيفة ذاتها مع الملك الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية، أن الفغم "قتل" دون تقديم تفاصيل إضافية عن الحادثة، وهو ما أثار تكهنات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي".

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وقالت شرطة امارة مكة إن القتل جاء على يد صديق قديم خلال جلسة خاصة، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد منه بشكل مستقل.

الفغم "التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412 وعيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص. وفقا لصحيفة "سبق"