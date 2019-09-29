شاهد: صورة قاتل عبدالعزيز الفغم تشعل مواقع التواصل

كشفت شرطة مكة المكرمة اليوم الأحد، عن صورة قاتل حارس الملك سلمان الشخصي اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، بعد ساعات عن اعلان الوفاة.





وأوضحت الشرطة أن دافع القتل هو خلاف شخصي بين الاثنين تطور بعد نقاش بينهما ليخرج ممدوح بن مشعل آل علي ويعود بسلاح ناري ويطلق النار على اللواء الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

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وأشارت إلى أن القاتل رفض الاستسلام للجهات الأمنية وتحصن داخل موقع في مسرح الجريمة حيث قتل في اشتباكات نارية مع الشرطة، تزامنا مع وفاة الفغم.

وتداولت حسابات بمواقع التواصل معلومات إضافية عن القاتل وصورة له، حيث كتب حساب باسم خالد بن محمد ”هذا هو قاتل اللواء الفغم ممدوح مشعل ممدوح آل علي".

كما تداولت حسابات بمواقع التواصل تفاصيل لا يمكن لـ“سوا“ تأكيد صحتها بأن القاتل هو ابن عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل آل علي، وعمته الأميرة مشاعل بنت ممدوح آل علي شقيقة والده طليقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.