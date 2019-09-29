شاهد: كلب يعزف على البيانو و طفلة تتفاعل معه

نشر شركة بريطانية توفر الأخبار الترفيهية و الإجتماعية، عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه كلب يقوم بعزف على البيانو و طفلة بجانبه ترقص على أنغام العزف بشكل طريف.

و نشر مقطع الفيديو صفحة شركة UNILAD المسئولة عن الأخبار الاجتماعية والترفيه عبر منصة الفيسبوك الشهيرة، و قد حقق مشاهدات عالية جداً تخطى الـ 2 مليون مشاهدة، ونال إعجاب الكثير حيث تفاجأ الغالبية من وفاء و تعامل الكلب مع البيانو، وفقاً لبنان 24.

حيث في آخر مقطع الفيديو، ظهر جانب الكلب و هو يحاول العزف على البيانو، طفل آخر ليقوم باحتضان الكلب.