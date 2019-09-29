من هو حارس الملك سلمان الجديد بعد مقتل الفغم

حارس الملك سلمان الجديد - انتقلت قيادة الحرس الملكي، اليوم الأحد، إلى هيئة الرئاسة السعودية بعد الاعلان عن وفاة اللواء عبد العزيز الفغم، كما تم فصل الحرس الملكي عن وزارة الدفاع.

وأصبح حارس الملك سلمان الجديد قطاعاً مستقلاً وبميزانية مستقلة وتم توحيد اللباس والتجهيزات، كما أصبح رئيس الحرس الملكي مرتبطاً إرتباطاً مباشراً بالملك.

وخيم الحزن اليوم على المملكة السعودية، عقب مقتل "الحارس الوفي" اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان، والذي تم قتله مساء أمس السبت على يد مواطن سعودي الجنسية، عقب مشاجرة معه في منزل صديقه.

وخيم الحزن بالمملكة عقب وفاة الحارس، وغرد آلاف النشطاء حزناً عليه، وتخليداً لذكراه الوفية، خاصة بعد ما قدمه للمملكة من خدمة وفية طوال حياته.

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وما زالت تدور في الأذهان تساؤلات حول الحارس الجديد الذي سيتولى مهام حراسة الملك سلمان، خاصة وأن اللواء عبد العزيز كان حارساً وفياً وجاء تعيينه بأوامر من الملك نفسه، وحالياً تقع تلك المهمة في يد ثلاث رجال بالمملكة، هم فقط المسؤلون عن اختيار الحرس الجديد للملك.

ويعد عبدالعزيز الفغم أول حارس شخصي على مستوى العالم يلقى هذه الشعبية والحب والإعجاب من قِبل الناس، حيث رأوا فيه شخصية جذابة وملفتة، خصوصاً بما يتميز به عبدالعزيز الفغم من مهارات احترافية وسرعة بديهة.