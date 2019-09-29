شاهد الصلاة على الفغم في الحرم المكي - سبق

من المقرر أن تقام الصلاة على اللواء عبد العزيز الفغم في الحرم المكي اليوم الأحد بعد صلاة العشاء، وذلك بعد ساعات من اعلان المملكة وفاة الفغم بنيران صديقة عصر السبت.

اللواء عبدالعزيز الفغم هو ابن اللواء متقاعد بداح بن عبدالله الفغم وكان يعمل مرافق شخصي للملك عبدالله بن عبدالعزيز لمدة زادت عن 30 عام وقد سبقت هذه الفترة تعيين ابنه.

ورافق اللواء عبدالعزيز الفغم الملك عبدالله لمدة 10 سنوات حتى وفاته لينتقل بعدها لمرافقة الملك سلمان لمدة 5 سنوات سجل خلالها مواقف كثيرة ومحبة عظيمة للملك سلمان أنتهت اليوم بذكرى طيبة لدى السعوديين كافة.

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وبحسب عدد من المصادر المطلعة فقد بلغ راتب الفغم ال70 ألف ريال سعودي، أي ما يتجاوز ال20 ألف دولار، وهو راتب مرتفع جدا مقارنة مع الرتب العسكرية في السعودية.

حصل عبدالعزيز الفغم على دورة الصاعقة المتقدمة وهي ما أهلته ليكون حارس شخصي لأهم شخصيات البلاد، وقد تدرب بكثافة على حراسة الشخصيات الهامة، حصل على دورات عديدة أخرى من ضمنها دورة أمن الشخصيات.

ويعتبر عبدالعزيز الفغم أول حارس شخصي على مستوى العالم يلقى هذه الشعبية والحب والإعجاب من قِبل الناس، حيث رأوا فيه شخصية جذابة وملفتة، خصوصاً ما تميز به من مهارات احترافية وسرعة بديهة.