من هي زوجة عبدالعزيز الفغم

بالرغم من الشهرة الكبيرة التي ينالها عبد العزيز الفغم إلا أنه لا تزال المعلومات حول زوجته وأبنائه غير مكتملة وغير واضحة، خاصة بعد اعلان السلطات السعودية اليوم الأحد، عن وفاته بطلقات نارية صديقة.

اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري كان الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي السعودي.

تخرج الفغم من كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني بعدها جاء تعيينه من قِبل الحرس الوطنى باللواء الخاص، ثم نُقلَ للحرس الملكي في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز.

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وعمل والد اللواء أيضا وهو بداح عبدالله الفغم مرافقاً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز حيث كان يلازمه فى كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عاماً.

وحاز عبدالعزيز الفغم على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قِبَل منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى لواء عام 2017 في عهد الملك سلمان.

في يوم الأحد 30 المحرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 قتل الفغم بمدينة جدة، في منزل صديقه فيصل السبتي في حي الشاطئ، والذي كان يزوره، وبحضور تركي السبتي، عندما كان في زيارة لأحد اصدقائه.