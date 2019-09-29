شاهد رثاء الفغم للملك عبدالله - مرثية الفغم في وفاة الملك عبدالله

تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الأحد، رثاء الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم للملك عبدالله رحمه الله، بعبارات حزينة ومؤلمة على فقده وبصوت باكي، أثار مشاعر وشجن الكثيرين. ( مرثية الفغم في وفاة الملك عبدالله )

وعلق نشطاء سعوديون على إخلاصه وتفانيه في عمله وحبه لولاة الأمر حيث كان نموذج يُفتخر به من أبناء المملكة العربية السعودية، وفق معظم التغريدات.

اللواء عبدالعزيز الفغم هو ابن اللواء متقاعد بداح بن عبدالله الفغم وكان يعمل مرافق شخصي للملك عبدالله بن عبدالعزيز لمدة زادت عن 30 عام وقد سبقت هذه الفترة تعيين ابنه.

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الفغم رافق اللواء عبدالعزيز الفغم الملك عبدالله لمدة 10 سنوات حتى وفاته لينتقل بعدها لمرافقة الملك سلمان لمدة 5 سنوات سجل خلالها مواقف كثيرة ومحبة عظيمة للملك سلمان أنتهت اليوم بذكرى طيبة لدى السعوديين كافة .

وكانت وسائل الإعلام السعودية أعلنت وفاة اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد اعلان خبر الوفاة عبر الوكالات الرسمية.

ونعى نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي الفقيد، كما تداولوا صورا له برفقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والعاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.