الاكثر متابعة اليوم - فيديو رنا هويدى الفاضح مع خالد يوسف بعد القبض عليها فى قضية الفيديوهات الجنسية الاعلامية رنا هويدي مع المخرج خالد يوسف

كشفت قوات الامن عن القبض على الاعلامية رنا هويدي لتورطها فى قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج خالد يوسف وقد تم تداول فيديو رنا هويدى الفاضح مع خالد يوسف لانضامها الى قضية منى فاروق وشيما الحاج.

فيديو رنا هويدى الفاضح مع خالد يوسف بعد القبض عليها فى قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج خالد يوسف

اوضح مصدر امنى انه قد تم القبض على الاعلامية رنا هويدى فى مطار القاهرة الدولى قبل مغادتها مصر

لتورطها فى قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج خالد يوسف كما وصل مراسلين.

يأتى هذا مع استمرار قضية منى فاروق وشيما الحاج ومنى الغضبان مع تخقيقات النيابة فى قضية الفيديوهات

الجنسية التى تم نشرها مع المخرج خالد يوسف

وقد تم تداول مؤخرا تورط الفنانة منة شلبى الى قائمات الفنانات المتورطين فى الفيديوهات الاباحية

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