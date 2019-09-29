الفنانة احلام تنعي اللواء عبد العزيز الفغم

نشرت الإماراتية أحلام عبر حسابها الشخصي على منصة التويتر، تعزية بوفاة الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان، بعد ان قُتل بإطلاق نار من صديقه في منزل تركي بن عبد العزيز السبتي الواقع على شاطئ مدينة جدة.

و كتبت احلام في تغريدة لها :" أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بأحر التعازي بوفاة عبد العزيز الفغم وأعزي أسرة الفقيد و كل الشعب السعودي في وفاة ابنهم البار لملوكه ووطنه، رحمه الله عليه و على موتى المسلمين أجمعين، و إنّا لله و إنّا إليه راجعون".

وكان الراحل اللواء عبد العزيز الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز، وفقاً لموقع صدى البلد.

و وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الحادثة: " في مساء يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على عبدالعزيز الفغم رحمه الله".