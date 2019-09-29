راغب علامة للمسؤولين في لبنان: ارفعوا الحصانة عن كل فاسد

علق الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه الشخصي على منصة التويتر، على الوضع السيء الذي تمر به بلاده لبنان في الفترة الأخيرة، مطالباً السياسيين بضرورة ايجاد حل للأزمة.

وقال راغب علامة عبر تغريدة له :" الحل للأزمة في لبنان بسيط جدا اذا كان هناك ارادة عند المسؤولين وانا اشك بأن يكون لديهم الجرأة والإرادة،، إرفعوا الحصانة عن كل فاسد.. لأن كل حرامي وفاسد ومجرم وعميل في لبنان عنده حصانة إما داخلية أو خارجية. والعترة عالشعب المسكين،، إرفعوا الحصانات لأنه من دون حساب يعني طار البلد".

و ليغرد مرة أخرى على التويتر تجديداً لدعوته :" يا اهل الحكم في لبنان. إرفعوا الحصانة عن الفاسدين والسارقين الذين وضعتوهم في كل الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية مهما كانت مراكزهم ورتبتهم قبل فوات الاوان. طبقوا قانون من اين لك هذا. كفاكم استهتارا بالناس الطيبة ..انصحكم قبل فوات الاوان. الناس لم تعد تحتمل. الجوع لن يرحم احد".

على صعيد آخر، يشارك الفنان راغب علامة بالموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" أحلى صوت، إلى جانب الفنانين سميرة سعيد، أحلام ومحمد حماقي.