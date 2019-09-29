حقيقة انفصال أحمد السقا وزوجته

حضر الفنان المصري أحمد السقا إلى مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة برفقة زوجته نافياً أنباء تواردت في الاونة الأخيرة حول انفصال الثنائي.

وكان السقا تغيب عن حضور حفل الافتتاح وفعاليات المهرجان لارتباطه بتصوير فيلمه “العنكبوت”.

وظهر الفنان المصري بصحبة زوجته في نفي عملي لكل شائعات الانفصال بينهما، إذ ظهر ممسكاً بيدها ويجلسان بجوار الفنان محمد هنيدي، الذي تم تكريمه في المهرجان.

وكانت شائعات انفصال السقا ومها ترددت بكثرة في الآونة الأخيرة رغم نفيه تلك الشائعات كثيراً، إلا أنها سرعان ما تظهر في مناسبات مختلفة وفقاً لصحيفة القدس العربي.

وكان من أكثر الأسباب التي جعلت شائعة الانفصال تتردد بقوة بين السقا وزوجته ظهورهما في مناسبات مختلفة كل على حدة، وكانت آخر مرة ظهرا فيها معاً خلال حفل تخرج نجلهما ياسين من المدرسة.