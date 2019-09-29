تراند اليوم : نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الثاني 2019

نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الثاني 2019 من المقرر الاعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة بعد الانتهاء من مراجعة الاعتراضات من قبل اللجان المختصة في وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث ستكون متوفرة عبر المنصات المعروفة ومن أبرزها موقع ناحج وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

حيث يترقب طلاب الثالث المتوسط نتائج الاعتراضات الثالث المتوسط في العراق للعام 2019 ، للتعرف على نتائج مباشرة عبر مواقع مديرات تعليم العراقية .

فقد أكدت وزارة التربية والتعليم ان نتائج اعتراضات الثالث المتوسط أعلنت رسميا لجميع الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية، حيث بامكانهم التعرف فورا على نتيجة الاعتراضات في الثالث المتوسط للعام 2018 حسب الاسم .